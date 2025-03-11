США больше не считают Россию угрозой для своих интересов в Европе. Об этом в своем телеграм-канале заявил немецкий политолог Александр Рар.

По его мнению, в мировой политике начались изменения, которые касаются отношений между Россией и США, планирующих создать правящий тандем.

«Европа тем временем усиливает свою вражду с Россией, не желая ни при каких условиях признавать поражение Украины, которую считает своей, а не российской», — написал Рар.

По словам эксперта, такая ситуация создает напряженность в международных отношениях, особенно в свете недавних заявлений лидеров европейских стран.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о новом масштабном плане по вооружению Европы на сумму €800 млрд. Этот план включает в себя кредиты на развитие систем противовоздушной обороны (ПВО) и возможность использования средств из программы сплоченности.

Президент Франции Эммануэль Макрон также призвал к началу дискуссии о возможности использования ядерного оружия Франции для защиты Европейского союза (ЕС). Кроме того, он вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выступает за необходимость отправки «миротворческих войск» на Украину.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал Евросоюз приверженцем войны.