В Кремле заявили, что Россия добьется необходимого результата в ходе СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия добьется поставленных целей в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Об этом представитель Кремля сообщил в четверг, 25 апреля, журналистам. Он снова прокомментировал поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS. По словам Пескова, это никак не повлияет на ход СВО. Его слова приводят РИА Новости.

«Мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине», — сказал Песков.

Ранее Песков также заявил, что позиция Москвы в вопросе санитарной зоны для защиты от ракет ВСУ осталась неизменной.

20 апреля Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на сумму почти в 61 миллиард долларов. В этот пакет военной помощи также входит передача дальнобойных ракет ATACMS.

Как ранее отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов, российская армия готова нейтрализовать ракеты ATACMS.