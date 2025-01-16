Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Запад использует обвинения против РФ в порче инфраструктуры на Балтике как предлог для ограничения экспорта российской нефти. Об этом она заявила на брифинге, передает ТАСС.

По словам Захаровой, целью этих обвинений является создание предпосылок для введения ограничений на международное судоходство, что, в свою очередь, может негативно сказаться на глобальной энергетической безопасности.

«Об интересах конечных потребителей энергоносителей западники пекутся только на словах, на деле продолжают подрывать глобальную энергетическую безопасность», — сказала она.

Как отметила официальный представитель МИД, подобная тактика двойных стандартов Запада применяется Киевом. Об этом свидетельствуют недавние атаки ВСУ на компрессорную станцию в Краснодарском крае. Этот объект играет ключевую роль в обеспечении подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток».

В то время как украинские действия вызывают опасения, отметила Захарова, Европейский Союз (ЕС) не спешит реагировать на эти угрозы. По ее мнению, этот факт подчеркивает лицемерную политику Запада.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о готовности перейти на поставки западной нефти.