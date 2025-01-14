Чехия заявила о готовности перейти на поставки западной нефти

В Чехии выразили готовность перейти на поставки нефти по западному маршруту в случае, если поставки топлива из РФ по нефтепроводу «Дружба» будут прекращены. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова чешского премьер-министра Петра Фиала.

По словам политика, возможность Чехии отказаться от российской нефти связана с увеличением мощность трубопровода TAL, что, фактически, дает стране четыре млн тонн нефти. Чехия в итоге сможет импортировать до восьми млн тонн нефти в год, что полностью покрывает потребности всех заводов страны.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос о стремлении остановить транзит нефти из РФ, заявил, что этого на данный момент не произойдет по причине того, что данное решение нарушит обязательства Украины.