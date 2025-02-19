Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина надеется на продолжение финансовой и военной помощи от США. Об этом он написал в своем телеграм-канале по итогам визита в Киев помощника президента США и специального посланника по урегулированию конфликта на Украине Кита Келлога.

Ранее американский лидер резко раскритиковал Владимира Зеленского, отметив, что он является диктатором из-за отказа проводить выборы на Украине. Также Трамп заявлял, что глава киевского режима не может отчитаться о том, куда пропали 500 млрд долларов, выделенных США на поддержку Украины.

Кроме того, американский президент отметил низкий уровень поддержки Зеленского среди украинского населения.

«Сегодня рад был приветствовать спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в Киеве… Рассчитываем на продолжение американской поддержки нашего государства. Хотим, чтобы отношения между нашими странами оставались открытыми, в них царило доверие и принципы взаимного успеха», — написал Ермак.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не согласен с выводами Дональда Трампа об уровне его поддержки среди граждан Украины. Также нелегитимный украинский президент отмечал, что, если Украину примут в НАТО и Европейский Союз (ЕС), он станет никому не нужен, поэтому уходить с поста «президента страны» он не собирается.