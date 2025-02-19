Трамп: Зеленский сам не знает, где половина денег от США

Украина должна либо разыскать часть выделенных ей США денег, либо рассчитаться со всеми долгами. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его точку зрения привело РЕН ТВ.

Глава Белого дома сообщил, что сам Зеленский не знает, куда делось порядка половины от переданных Киеву из Америки денег.

«Но где все эти деньги, которые были даны? Куда они уходят?» — указал Трамп.

Он добавил, что Украине надо либо отыскать все недополученные деньги, либо полностью рассчитаться по долгам. Президент США также подчеркнул, что никто и никогда не видел отчетности по поводу трат тех средств, которые получало украинское правительство.

Ранее сообщалось, что Зеленский попытался лишить легитимности те переговоры, которые вели США и Россия в Саудовской Аравии. Он собирался совершить визит в эту страну, но внезапно отменил его. Украинский президент заявил, что не хочет, чтобы за его спиной велись какие-то обсуждения относительно Украины.