Зеленский назвал себя неудобным человеком и поставил ультиматум всей планете

Владимир Зеленский заявил, что останется у руля Украины до тех пор, пока его страну не примут в НАТО и Евросоюз. Его слова привел телеграм-канал «Прямой эфир».

По его утверждению, Россия рвется избавиться от него, пусть даже не физически, а политически. Украинский президент назвал себя очень неудобным человеком для многих.

«Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я буду больше не нужен. Но пока этого не будет, я буду защищать свою страну», — указал он.

Зеленский добавил, что, по последним данным опроса, ему доверяют 57% украинцев. Таким образом, простые люди якобы не согласятся поменять его на какого-либо другого политика на посту президента.

Ранее по поводу Зеленского высказался Трамп. Он заявил, что президенту Украины надо либо найти все деньги, которые ему переданы со стороны США, либо выплатить все долги в полном объеме. Глава Белого дома добавил, что никто и никогда не видел отчетности по поводу трат тех средств, которые получало украинское правительство.