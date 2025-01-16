Telegraph: Британия и Франция тайно обсуждают отправку своих войск на Украину

Эммануэль Макрон, президент Франции, и Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, всерьез обсуждают возможность отправки своих военных на Украину. Об этом пишет британская Telegraph.

По данным газеты, оба политика собираются отправить ограниченные контингенты войск на Украину после потенциального прекращения конфликта и только в качестве миротворцев.

«Сэр Кир Стармер и Эммануэль Макрон обсуждают отправку британских и французских солдат в Украину в качестве миротворческих сил после заключения любой потенциальной сделки по прекращению конфликта», — пишет Telegraph.

В тексте отмечается, что вопрос всё ещё не решен и вызывает определенные сомнения с обеих сторон. Издание добавляет, что подробности указанных переговоров Стармера и Макрона пока держатся официальными лицами в Лондоне и Париже в строжайшем секрете.

«Есть проблемы в отношении того, что мы могли бы поддержать, что бы мы хотели поддержать, а также более широкий вопрос об угрозе, которой могут подвергаться эти войска, и не приведет ли это к эскалации», — поведал один из источников издания.

Ранее Если аналитик из Великобритании Самуэль Чарап предположил, если Евросоюз разместит своих военнослужащих на украинской территории, то это чревато немедленной провокацией конфликта между Россией и США.