В Пентагоне ответили на вопрос о новой помощи Украине до ухода Байдена

Соединенные Штаты не планируют объявлять о новой помощи Украине до момента смены президента. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер. Его слова привело РИА Новости.

Журналисты спросили Райдера, есть ли у Пентагона в планах объявить о новой помощи Киеву до момента инаугурации Трампа.

«Мне нечего объявить с подиума», — ответил он им.

Затем Райдер добавил, что все те средства, которые были выделены Конгрессом США на помощь Украине, перейдут в ведение новой администрации, которую возглавит Дональд Трамп.

Ранее тот же Райдер от лица Пентагона упрекнул власти Калифорнии в том, что они не хотят тушить пожары. По его утверждению, Минобороны выделило людей и технику для помощи в борьбе с природными возгораниями под Лос-Анджелесом. Все эти ресурсы до сих пор не используются.