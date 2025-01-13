Пентагон упрекнул власти Калифорнии в нежелании тушить пожары

Армия США предоставила властям Калифорнии свои ресурсы для борьбы с природными пожарами, но они так и не задействованы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Соединенных Штатов Патрик Райдер. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению американских военных, они предоставили помощь со своей стороны для тушения пожаров в округе Лос-Анджелес.

«Дополнительные активы включают 10 вертолетов ВМС с резервуарами для доставки воды и 500 действующих морских пехотинцев, которые готовы к оказанию поддержки в случае необходимости», — указал Райдер.

При этом все данные силы так и не задействованы в ликвидации стихийного бедствия.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Калифорнии был уничтожен дом Ильи Лагутенко, лидера группы «Мумий Тролль». Певец еще в 2018 оду приобрел дом в ипотеку в поселке Биг-Рок, и вот теперь здание сгорело вместе с другими объектами этого населенного пункта.