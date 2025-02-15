Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Рады Александр Дубинский.

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров по мирному урегулированию конфликта из-за предстоящих выборов в Европе.

«Он главная проблема Украины», — написал нардеп.

Война до выборов в Европы нужна для того, чтобы оппозиция не атаковала находящиеся у власти европейские партии с вопросом «куда пошли миллиарды, если можно было договориться», считает Дубинский.

Проигрыш либеральных и демократических партий и союзов в странах Евросоюза угрожают главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, которой удалось при их поддержке и помощи Байдена захватить власть в Еврокомиссии.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский отказался от предложения США передать права на украинские минеральные ресурсы.