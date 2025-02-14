Владимиру Зеленскому было предложено со стороны Соединенных Штатов передать права на еще лежащие в земле минеральные ресурсы. Он отклонил это предложение. Об этом сообщило издание Washington Post.

На полях Мюнхенской конференции делегация от американского Конгресса предложила украинскому лидеру подписать бумагу о передаче Америке прав на 50% от всех минеральных ресурсов, которые залегают в украинских землях.

«Зеленский вежливо отказался это подписывать», — указал автор новости.

Он сослался на слова сразу нескольких законодателей, которые присутствовали при этом в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал в Мюнхене от стран Запада, чтобы они предоставили Киеву вооружения, необходимые для оснащения полуторамиллионной армии. По мнению украинского лидера, это надо сделать в качестве компенсации за то, что Украину не берут в НАТО. Крупная оснащенная армия позволит украинцам чувствовать себя в безопасности.