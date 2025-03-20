В США предупредили об ударе украинского «Длинного Нептуна» по Москве

Украина может нанести удар по Москве новым «Длинным Нептуном». Такой вариант развития событий усмотрели аналитики 19FortyFive.

Об испытании «Длинного Нептуна» 18 марта сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский. Предположительно, именно после атаки этой ракетой на территории базы в Туапсе произошел пожар.

Как отмечают военные аналитики, «Длинный Нептун» отличается дозвуковой скоростью и низковысотным профилем полета, что делает его трудным для обнаружения и перехвата средствами противовоздушной обороны (ПВО).

На основном участке траектории ракета использует инерциальную навигацию, а на завершающем этапе — активное радиолокационное самонаведение. Новый вариант, предназначенный для наземных атак и обладающий усовершенствованной системой наведения, был принят на вооружение в 2023 году.

С увеличенной дальностью полета до 1000 км «Длинный Нептун» способен поражать стратегические цели глубоко на территории противника, включая Москву, предупреждают эксперты.

Тем не менее некоторые аналитики высказывают сомнения по поводу целесообразности использования «Длинного Нептуна» для атаки на Москву, которая защищена надежной системой ПВО. В качестве более вероятного сценария обсуждаются удары по стратегическим объектам РФ, таким как нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) или сосредоточения войск противника.

Ранее военные аналитики раскрыли тактику ВСУ при попытке атаковать Белгородскую область и вторгнуться на территорию РФ.