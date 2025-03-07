В США признали угрозы Трампа в адрес России провальными

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России, касающиеся возможного усиления санкций, являются неэффективными на фоне обстоятельств, сложившихся на фронте для РФ. Таким мнением в соцсети Х поделился американский аналитик Скотт Риттер.

Ранее американский президент сообщил, что Белый дом готовит масштабный пакет экономических ограничений против Москвы из-за успехов ВС РФ на поле боя. Трамп подчеркнул, что для украинской стороны ситуация на фронте является критической. При этом глава США заявил, что Вашингтон не наложит ограничения на Москву в случае, если она согласится на мир.

«Я практически уверен, что русские приняли все необходимые меры для смягчения последствий любых действий США, сохранив при этом возможность успешно реализовать цели СВО», — отметил Риттер.

О возможном введении санкций против российской энергетики заявил и министр финансов США Скотт Бессент. Он подчеркнул, что такие ограничения послужат дополнительным рычагом давления на Москву в вопросе урегулирования украинского кризиса.

Ранее депутат Государственной думы РФ Юрий Нестеренко заявил о бесперспективности попыток запугать Россию новыми санкциями.