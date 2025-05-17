Трамп собирается ввести вторичные санкции, если Россия на заключит сделку по Украине

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп вновь заявил о возможности введения новых ограничительных мер в отношении Российской Федерации в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сообщил в беседе с представителями телеканала Fox News.

Он предсказал, что последствия будут «разрушит ельными», охарактеризовав экономическое положение в России как якобы «сложное» из-за низких цен на нефть.

«Пришло время разделывать индейку», — сказал Трамп.

16 мая состоялись прямые переговоры между представителями России и Украины. По словам Владимира Мединского, помощника президента России и главы российской делегации, Москва удовлетворена итогами встречи и рассчитывает на продолжение этого формата переговоров. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате «1000 на 1000».

Ранее сообщалось, что Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что в настоящее время у Владимира Зеленского нет преимуществ в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.