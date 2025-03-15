Вэнс подтвердил, что ссора Трампа и Зеленского в Белом доме была спонтанной

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс прокомментировал недавнюю напряженную дискуссию с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме, назвав ее незапланированной. Своим мнением политик поделился в интервью NBC News.

По словам Вэнса, возникшее недопонимание стало результатом эмоциональной реакции Зеленского, что, по его мнению, нарушило запланированный формат диалога.

«Перепалка с Зеленским точно не была запланирована. Зеленский разозлился, и все пошло наперекосяк», — сказал Вэнс.

Он отметил, что всегда старался вести себя уважительно по отношению к представителям других стран и не только. Несмотря на то, что президентом США является Дональд Трамп, подчеркнул Вэнс, американский лидер иногда ожидает от него высказываний, поддерживающих его позицию.

Словесная перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла во время визита главы киевского режима в Белый дом 28 февраля. На встрече с представителями США Зеленский начал высказывать свое мнение по конфликту на Украине, отметив, что Киев не собирается завершать военные действия.

Трамп резко раскритиковал за эту позицию украинского гостя, а Вэнс выразил недовольство из-за того, что Киев никак не поблагодарил Штаты за оказанную помощь. По данным СМИ, Трамп впоследствии выгнал Зеленского из Белого дома.

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, почему президент США уважительно относится к России.