Вице-спикер Словакии Андрей заявил, что многие украинские беженцы, находящиеся в Европе, тратят «грязные» в Монако. Таким мнением он поделился в интервью ТАСС.

Данко подчеркнул, что между простыми украинцами и спекулянтами разница очевидна. Он добавил, что конфликт на Украине им выгоден, тогда как простые люди страдают от текущей ситуации.

Вице-спикер также прокомментировал ситуацию с транзитом газа, заявив, что Словакия рассматривает возможность ответных мер на прекращение транзита газа со стороны Украины.

«Какая будет реакция Словакии? Это мы увидим. Но поспешная реакция не решит эту проблему», — сказал Данко.

Вице-пример также высказался о недавних заявлениях премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Данко подчеркнул, что как политик, Фицо может делать заявления, которые не всегда соответствуют действительности. Он напомнил о своей четкой позиции по отношению к России, упомянув, что в 2018 году выступал в Государственной думе РФ и даже был награжден званием почетного доктора МГИМО.

Ранее Андрей Данко заявил, что посетит Россию в январе 2025 года.