Вице-спикер парламента Словакии Данко заявил, что посетит Россию в январе 2025 года

Глава входящей в правительственную коалицию Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко, являющийся вице-спикером парламента Словакии, намерен в январе 2025 года посетить Россию с визитом.

В интервью словацкой журналистке Мириам Шрамовой политик заявил, что его будут сопровождать еще несколько депутатов словацкого парламента.

«Десятого января еду в Москву с шестью депутатами, это уже подтверждено, я хотел бы встретиться с главой (Государственной — ред.) Думы России (Вячеславом Володиным — прим. ред.)», — сказал Данко, его цитирует РИА Новости.

По словам Данко, он намерен провести ряд встреч на предмет обсуждения вопросов энергетической сферы. Среди прочего, политик намерен переговорить с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Он подчеркнул, что поездка в Россию будет носить характер официального визита и состоится, несмотря на возможную критику словацкой оппозиции.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что договорился с президентом Сербии Александром Вучичем побывать в мае 2025 года в Москве на праздновании 80-летия Победы.