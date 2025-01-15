Украинская военная разведка предприняла попытку убедить российских военных покинуть свои позиции под Горловкой в ДНР, предложив вознаграждение в размере $1 млн. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на опубликованное ФСБ совместно с Министерством обороны РФ заявление.

Согласно полученной информации, украинская сторона уже выплатила аванс в размере $100 тыс. в рамках этой операции. Средства были направлены на закупку материально-технических ресурсов для подразделений, задействованных в специальной военной операции (СВО).

«Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия. Получено $100 тыс., выплаченных украинской военной разведкой в качестве аванса», — говорится в сообщении.

В результате оперативных мероприятий были обнаружены районы сосредоточения украинских вооруженных сил, и противник понес значительные потери. Российские военные нанесли превентивные ракетно-артиллерийские удары по маршрутам передвижения украинских группировок.

Также в заявлении отмечается, что контрразведывательная операция, в ходе которой была разоблачена данная схема взаимодействия, проводилась около года назад и привела к хорошим результатам на поле боя.

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