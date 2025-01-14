Ребенку с 20% ожогов тела своевременно не вызвали скорую в садике Удмуртии

По настоянию прокуратуры Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов девочки кипятком в детсаду, сообщил udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства региона.

Udm-Info следит за инцидентом, который произошел 8 января в детском саду. На первую публикацию о происшествии оперативно отреагировали в администрации Ижевска. Власти пообещали тщательно проанализировать ситуацию.

В пресс-службе прокуратуры сообщили о проведении проверки в организации. Материалы передали в УМВД России по Ижевску. 13 января стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с причинением тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«Согласно медицинским документам у ребенка зафиксировано более 20% ожогов тела», — уточнили в надзорном ведомстве.

В сообщении прокуратуры указано, что воспитатель нарушила инструкции. Во время водных процедур она не использовала ковшик и ведро. Кроме того, женщина оставила в ванной комнате без присмотра взрослых двухлетнюю девочку. Ребенок залез в горячую воду и получил ожоги. Воспитатель не вызвала своевременно скорую помощь. Она связалась с матерью девочки, которая в свою очередь позвонила медикам.

Ранее сообщалось, что ребенок получил серьезные ожоги лица во время новогоднего спектакля в Москве.