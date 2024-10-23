Захарова назвала приезд Гутерреша на саммит БРИКС «поводом для истерики Киева»

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в Казани вызвал истерику в Киеве. Таким мнением она поделилась в эфире радио Sputnik.

23 октября стало известно, что генсек ООН официально прибыл в столицу Татарстана на саммит БРИКС, который стартовал 22 октября. В связи с этим украинский МИД сделал заявление, в котором подчеркнул, что такие действия Гутерреша не способствуют укреплению мира.

«Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? <…> Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику? Тем более диктуете волю Организации Объединенных Наций», — отметила Захарова.

Официальный представитель российского МИД добавила, что Гутерреш был приглашен на саммит российской стороной.

Ранее в Кремле сообщили, что в рамках саммита состоится встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН. Отмечалось, что стороны обсудят ситуацию на Украине, а также обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Накануне он провел формальные и неформальные переговоры с Владимиром Путиным в Ново-Огарево и Москве.