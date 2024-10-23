Президент ОАЭ прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приехал в Казань, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Об этом в среду, 23 октября, сообщило РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу главы Татарстана.

Президента Объединенных Арабских Эмиратов по прилете в международном аэропорту встретил сам Рустам Минниханов, глава Республики Татарстан, о чем также говорится в публикации.

БРИКС стал важной платформой для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества между странами-участницами объединения. Как известно, данное мероприятие продлится в столице Республики Татарстан с 22 по 24 октября 2024 года включительно.

Ранее страны-участницы БРИКС согласовали формулировку по Украине. Представители государств пришли к общему выводу, который будет озвучен в ходе крупного международного мероприятия.