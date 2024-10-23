Генсек ООН Гутерреш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в столицу Татарстана для участия в саммите БРИКС. Об этом говорится в сообщении парламента республики.

Отмечается, что в аэропорту генсека встретил председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

В Кремле ранее сообщили, что Гуттереш проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что стороны обсудят актуальные вопросы, связанные с работой ООН, ближневосточным кризисом, а также ситуацию вокруг Украины.

Офис генсека ООН до этого момента не подтверждал визит Гуттереша в Казань.

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило недовольство в связи с участием Гутерреша в саммите БРИКС. В своем заявлении украинское ведомство охарактеризовало этот шаг как «неправильный выбор», отметив, что такое решение ставит под сомнение репутацию ООН. В частности, МИД Украины считает, что участие Гутерреша в саммите в РФ противоречит принципам коллегиальности и нейтралитета организации.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. На нем собрались представители стран, входящих в это межгосударственное объединение, включая главу КНР Си Цзиньпина, президента Палестины Махмуда Аббаса, премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента ЮАР Сирила Рамафосу. Союз был создан в 2006 году.

С 1 января 2024 года свое председательство в организации начала Россия.

Ранее сообщалось, что страны-участницы БРИКС согласовали формулировку по Украине.