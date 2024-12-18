Владимир Зеленский не исключил вероятность своего возвращения к карьере комика, сообщило издание «Страна.ua».

Зеленский подчеркнул, что это решение будет зависеть от его внутреннего состояния и жизненных обстоятельств.

До начала политической карьеры Зеленский был известным шоуменом и актером, завоевавшим популярность благодаря своему юмору и харизме.

Как ранее сообщило издание Times, согласно последним опросам общественного мнения, популярность Зеленского среди граждан Украины начинает снижаться. Всего 16% респондентов готовы проголосовать за него на выборах, тогда как 60% предпочли бы, чтобы он не баллотировался повторно.

Выборы президента Украины, которые должны были состояться в 2024 году, были отменены из-за действующего военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявил, что в текущих условиях выборы «несвоевременны».

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что единственной легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Верховной Рады.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что вновь избранный глава Белого дома Дональд Трамп презирает Владимира Зеленского.