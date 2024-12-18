По словам политолога Сергея Маркова, вновь избранный глава Белого дома Дональд Трамп презирает просроченного украинского лидера Владимира Зеленского за предательство жителей Незалежной. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что также Трамп ненавидит Зеленского как многолетнего союзника врагов Трампа, и понимает, что тот предаст его в любой момент.

Ранее сообщалось, что отсутствие приглашения Зеленскому на инаугурацию Трампа назвали «ударом по зубам» Украине.