Журналист The Economist утверждает, что РФ пригрозила Киеву захватить еще две области Украины

Российская делегация пригрозила Киеву захватом еще двух областей Украины, утверждает в соцсети Х журналист британского издания The Economist Оливер Кэролл, ссылаясь на «информированный источник».

По его словам, Москва заявила о планах захватить Харьковскую и Сумскую области в случае невозможности достижения соглашения.

По словам Кэролла, который приводит утверждение главы российской делегации и помощника президента РФ Владимира Мединского, Россия готова сражаться с Украиной «сколько потребуется». Корреспондент издания уточнил, что, говоря об этом, Мединский сравнил действия РФ с войной со Швецией, которая продолжалась 21 год.

Первые с 2022 года переговоры между Россией и Украиной состоялись в пятницу, 16 мая. По итогам этой встречи Мединский сделал заявление, в котором уточнил, что страны договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000», а также об уточнении требований по урегулированию конфликта.

Ранее агентство Reuters раскрыло «нереалистичные» требования России на переговорах в Стамбуле.