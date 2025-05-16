Мединский сделал первое заявление после переговоров с Украиной

Помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский после завершения встречи 16 мая сделал первое официальное заявление.

Он отметил, что Москва осталась довольна результатами переговоров с украинской стороной. Он также добавил, что в ближайшем будущем обе стороны представят свои более подробные предложениями относительно возможных вариантов прекращения огня. По его словам, после этого переговорный процесс будет продолжен.

Кроме того, Мединский сообщил, что Россия и Украина достигли соглашения о взаимном обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Ранее об этой договоренности сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, представлявший украинскую делегацию.

Согласно информации агентства ТАСС, переговоры между Россией и Украиной проходили в течение почти двух часов.

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле стали историческим событием в дипломатической практике обеих стран. Это первая прямая встреча, состоявшаяся с 2022 года.

Ранее телеканал BBC сообщил, что представитель Государственного департамента США Майко Энтон отдельно встретится с Владимиром Мединским в Стамбуле.