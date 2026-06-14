«Ни медведь, ни собака, а нечто среднее»: в Испании открыли новый вид вымерших животных

Международная группа палеонтологов описала новый вид вымерших хищных млекопитающих, известных как «медведи-собаки», сообщает интернет-портал Planet Today. Окаменелости нашли в Испании, в месторождении бассейна Вальес-Пенедес. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Mammalian Evolution.

Новый вид получил название Paludocyon moyasolai. Он обитал на Земле в середине миоценовой эпохи, примерно 15,9 млн лет назад. В то время здесь был теплый, лесистый ландшафт с множеством мелких водоемов.

Ученые обнаружили два фрагмента: часть черепа и нижний коренной зуб. От других амфиционидов этот вид отличается необычными пропорциями коренных зубов — широким вторым верхним моляром и крупным третьим верхним моляром.

Семейство Amphicyonidae, или «медведи-собаки», получило свое название из-за внешнего сходства с современными медведями и собаками. Эти хищники играли важную роль в экосистемах Северной Америки и Евразии. В Африке они появились в раннем миоцене и существовали до конца позднего миоцена.

Раньше существовала гипотеза о североамериканском происхождении амфиционидов. Более полные палеонтологические данные из Северной Америки подтверждали эту теорию. Однако новая находка в Испании заставила ученых пересмотреть взгляды.

Paludocyon moyasolai является самой ранней ветвью рода Paludocyon. Это открытие поддерживает теорию о том, что род Cynelos не является единой эволюционной группой. Оказалось, что североамериканские виды Cynelos генетически ближе к роду Paludocyon, чем к европейским видам Cynelos.

Исследователи предполагают, что североамериканские «медведи-собаки» могли развиваться независимо от европейских. Таким образом, эволюционная история этих необычных хищников оказалась сложнее, чем считалось ранее.

Ранее сообщалось, что на острове Джерси впервые нашли редкую 600-килограммовую острозубую песчаную акулу.