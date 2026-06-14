На острове Джерси впервые нашли редкую 600-килограммовую острозубую песчаную акулу

На острове Джерси, который находится в проливе Ла-Манш, впервые в истории обнаружили крупную острозубую песчаную акулу, сообщает BBC. Хищник весил 597 кг, а его длина достигала 4,3 метра. Местные жители пытались реанимировать акулу, но все усилия оказались тщетны.

Первый раз животное унесло приливом, однако уже на следующий день туша снова оказалась на берегу. Специалисты провели вскрытие, но оно не помогло установить причину смерти. На теле акулы не обнаружили следов от рыболовных снастей — ни крючков, ни сетей.

Появление этого вида в водах Джерси зафиксировано впервые. Ученые предполагают, что акула могла заплыть сюда из-за потепления моря.

Острозубая песчаная акула (Odontaspis ferox) — это редкий глубоководный вид, который обычно держится на большой глубине. Ее длинные, узкие и торчащие зубы с острыми вершинками легко отличить от других акул. Вид распространен в теплых и умеренных водах всех океанов, но встречается нечасто. Из-за медленного размножения острозубые песчаные акулы считаются уязвимыми.

Ранее сообщалось, что биологи нашли ДНК гигантских кальмаров у побережья Австралии впервые за 25 лет.