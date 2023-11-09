«У них нет эмоций»: число смертей из-за роботов может вырасти

Недавно в Южной Корее робот насмерть раздавил человека, не отличив его от коробки с продуктами. Жертвой происшествия стал 40-летний сотрудник робототехнической компании, который осматривал робота перед его запуском на сортировочном заводе.

СМИ сообщают, что бот прижал мужчину к ленте конвейера, раздавив ему лицо и грудь. От полученных травм он скончался в больнице.

Робототехник Георгий Брегман рассказал, насколько часто происходят подобные несчастные случаи, и объяснил, участятся ли они из-за развития технологий.

«В Корее произошла грустная история, но следует понимать, что промышленные роботы — это почти такие же простые машины, как те, что ездят по улицам. Число несчастных случаев с их участием невелико», — отметил Брегман в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Техник напомнил о похожей ситуации, которая произошла в Японии в 1981 году. Тогда робот раздавил человека на предприятии Kawasaki.

«Бывают несчастные случаи и в медицине. Они происходят из-за ошибок хирургических роботов, но очень редко. Такие роботы спасли бесчисленное количество жизней в сложных операциях. Врачи не обошлись бы без них, особенно в области нейрохирургии», — подчеркнул собеседник.

Эксперт подтвердил, что в будущем может вырасти число смертей из-за развития роботов и искусственного интеллекта. Но в таких случаях ответственность лежит на разработчиках: именно они стараются минимизировать риски и сделать технологии безопасными.

«Развивая меры безопасности, в будущем разработчики смогут гарантировать, что роботы и искусственный интеллект будут служить интересам людей, а не вредить им», — поделился своим мнением Брегман.

Скептики и фантасты давно пугают людей возможным «восстанием машин». По мнению эксперта, страх потери контроля над роботами и нейросетями — это нормальное и объяснимое чувство.

«В этом случае достаточно перечислить существующие ограничения роботов и ИИ, а также развеять некоторые мифы и заблуждения, которые распространяются в СМИ и художественной литературе. Их возможности сильно переоценивают. У них нет никаких эмоций и намерений, они очень далеки от автономной работы», — пояснил собеседник.

Эксперт добавил, что роботы и нейросети работают только так, как их запрограммируют разработчики. Поэтому реальная опасность исходит не от машин, а от хакеров, которые могут взломать их и направить против людей. В остальном робототехника и ИИ — это полезные технологии, которые упрощают жизнь и решают проблемы человека.

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