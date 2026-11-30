В базовую комплектацию вошли праздничная скатерть, салфетки, свечи, белые стеклянные тарелки, столовые приборы и бокалы для шампанского. Общая стоимость такого набора составила 1 837,8 рубля. В частности, скатерть обойдется в 219,99 рубля, салфетки — в 29,99 рубля, четыре белые стеклянные тарелки — в 89,99 рубля, четыре вилки — в 38,99 рубля, четыре столовых ножа — в 77,99 рубля, четыре бокала для шампанского объемом 170 мл — в 89,99 рубля, две праздничные свечи — в 199,99 рубля.

При выборе товаров среднего и премиального сегментов стоимость аналогичного набора начинается от 5 809,7 рубля. В него включены скатерть за 799,99 рубля, салфетки за 149,99 рубля, тарелки за 449,99 рубля за четыре штуки, вилки за 149,97 рубля, столовые ножи за 269,99 рубля, бокалы для шампанского объемом 175 мл за 149,99 рубля, свечи за 89,99 рубля и подсвечники за 299,99 рубля за две штуки.

Ранее сообщалось о том, что салат «Столичный» назван самым бюджетным традиционным салатом на Новый год.