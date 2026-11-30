Даже исправное окно может пропускать холод из-за изношенного уплотнителя, слабого прижима створки или негерметичных стыков. Перед сильными морозами эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова рекомендует проверить конструкцию и определить источник холода. Об этом она сообщила в интервью изданию «Газета.Ru» .

Плотность прижима створки проверяется тонкой полоской бумаги. Ее зажимают закрытым окном и пытаются вытянуть. Если бумага выходит легко, прижим в этом месте может быть недостаточным. Проверку повторяют по всему периметру. Использовать зажигалку или свечу для поиска сквозняка не следует из-за риска возгорания штор и других предметов.

«Самостоятельно можно осмотреть и очистить уплотнители на раме и створке. Для ухода следует использовать мягкую ткань и средство, подходящее для материала, а для сохранения эластичности — силиконовую смазку. Если уплотнитель уже поврежден, его стоит заменить на профиль, совместимый с конкретной оконной системой», — отмечает Чихринова.

Также проверяют фурнитуру: ручка должна поворачиваться без чрезмерного усилия, створка — плотно закрываться и не задевать раму. Подвижные элементы очищают и обрабатывают специальной смазкой. Если створка провисла или прижим неравномерный, в некоторых случаях помогает регулировка петель и запорных цапф, однако порядок настройки зависит от конкретной фурнитуры.

Причина сквозняка не всегда в створке. Необходимо проверить углы оконного блока, стыки рамы с подоконником и откосами, а также монтажный шов между окном и стеной. Если холод ощущается возле подоконника или откоса, регулировка фурнитуры может не решить проблему — причиной бывает нарушение герметичности монтажного шва.

Для мелкого обслуживания понадобятся отвертка, шестигранный ключ, средства для очистки и смазки. При повреждении монтажного шва используют монтажную пену, герметики и специальные ленты: пароизоляционные со стороны помещения, паропроницаемые снаружи.

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