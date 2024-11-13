Адвокат Сагач: экс-замминистра обороны Попов передал 17 млн руб. генералу Шестерову на обустройство дачи

Все средства, которые бывший заместитель министра обороны Павел Попов отдал генералу Шестерову, были его личными деньгами. Он передал тому 17 млн руб., чтобы тот обустроил его дачу. Об этом сообщило РИА Новости.

Журналисты привели версию событий, которую озвучил адвокат Попова Денис Сагач. Следствие считает, что все строительные работы и поставка стройматериалов на генеральской даче велись за счет средств парка «Патриот». Сагач опровергает эту информацию.

«Попов обустраивал дачу за счет личных средств, для этого он дал более 17 миллионов рублей Шестерову, ему было поручено заниматься стройкой», — указал защитник.

По его словам, дача была самой обычной, в ее составе одноэтажный дом и 30 соток земли.

Ранее сообщалось, что на счетах Попова было обнаружено более 30 млн руб. Эти средства подверглись аресту. Такие же меры были приняты и в отношении имущества его предполагаемых подельников, Владимира Шестерова и Вячеслава Ахмедова.