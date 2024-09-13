На счетах бывшего замминистра обороны РФ обнаружили 30 млн руб.

На банковских счетах Павла Попова, занимавшего ранее должность заместителя министра обороны, обнаружено более 30 млн руб., которые были арестованы. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на заявление официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко.

«Следователями Главного военного следственного управления СК РФ в ходе предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на счетах обвиняемого — бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова — обнаружено более 30 млн руб., на них наложен арест», — говорится в сообщении.

Кроме того, она подчеркнула, что арест был наложен и на имущество других фигурантов дела — Владимира Шестерова, заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны, и Вячеслава Ахмедова, директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», на общую сумму, превышающую 60 млн руб.

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