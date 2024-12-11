Baza: Таганрог был атакован баллистическими ракетами ATACMS

Таганрог, предположительно, подвергся атаке с использованием баллистических ракет ATACMS. Как сообщил телеграм-канал Baza, нападение началось около 4:20 утра.

По предварительным данным, по территории Ростовской области было выпущено несколько американских баллистических ракет ATACMS. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Недавно временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ракетном ударе по городу, но не уточнил, о каком типе ракет идет речь. По его словам, пострадало промышленное предприятие, также было уничтожено 14 автомобилей.