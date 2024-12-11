При ракетной атаке на Таганрог повреждено промпредприятие, сгорели 14 машин

Стал известен ущерб, который был нанесен Таганрогу во время ракетного удара. Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело более десятка автомобилей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области.

По утверждению главы региона, никто из людей при вражеской атаке не пострадал.

«Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке», — указал он.

Представители экстренных служб в данный момент уточняют и составляют весь список поврежденных объектов.

Ранее мэр Таганрога Светлана Кабулова объявляла в городе угрозу воздушной атаки. Она обратилась к жителям и попросила их спуститься в подвалы либо на нижние этажи зданий, чтобы обезопасить себя.