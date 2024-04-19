Более 70 тысяч случаев езды с непристегнутыми ремнями выявили в Подмосковье в этом году

Свыше семидесяти тысяч случаев езды с непристегнутыми ремнями выявили в Подмосковье в первом квартале текущего года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в январе было выявлено больше четырнадцати тысяч таких нарушений, в феврале — почти двадцать тысяч, а в марте — почти сорок тысяч.

В ведомстве отметили, что на дорогах региона установлено около двух тысяч комплексов фотовидеофиксации, более трети из них могут распознавать отсутствие у водителя ремня безопасности.

Непристегнутый ремень может стать причиной тяжких травм во время сложной дорожной обстановки или при ДТП. Автомобилистов призвали ответственно относиться к собственной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на дорогах региона за две недели отремонтировали свыше ста тысяч ям.