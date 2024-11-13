Фигуранты дела генерала Попова дали показания на бывшего замминистра обороны

Двое фигурантов дела о хищениях в парке «Патриот», Вячеслав Ахмедов и Владимир Шестеров, заключили досудебное соглашение. Они дали показания на бывшего заместителя главы Министерства обороны РФ Павла Попова. Об этом сообщил ТАСС.

Журналисты сослались на слова адвоката Попова Дениса Сагача. Тот заявил, что Ахмедов и Шестеров стали сотрудничать со следствием и дали признательные показания.

«Есть информация о том, что Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дали показания на Павла Попова», — указал он.

Сам генерал армии Попов отверг все предъявленные ему обвинения, он дал развернутые объяснения о том, кому и для каких целей передавал ранее денежные средства. При этом во время содержания в следственном изоляторе «Лефортово» не проводилось никаких следственных действий с его участием.

Ранее Сагач заявил, что Попов передал Шестерову 17 млн рублей, эти деньги должны были пойти на ремонт генеральской дачи. Это была оплата за строительные материалы и все работы, связанные со стройкой.