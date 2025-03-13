ФСБ предотвратила покушение на участников СВО с помощью заминированных посылок

Федеральная служба безопасности сумела предотвратить целую серию покушений на участников СВО, а также тех, кто оказывает помощь ВС РФ. Их должны были взорвать с помощью заминированных посылок. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от Центра общественных связей ФСБ. Исполнителем теракта должен был стать гражданин РФ, завербованный спецслужбой Украины. Он заминировал пять подарочных наборов с парфюмерией, после чего разослал их по почте по разным городам участникам спецоперации, а также госслужащим. Взрывчатка была обнаружена во время досмотра отправлений в аэропорту Челябинска.

Оперативники ФСБ задержали террориста в Первоуральске. Он заявил, что после отправки посылок украинские кураторы прекратили выходить на связь с ним, а также не выплатили обещанные деньги. В прошлом году злоумышленник по заданию нанимателей собирал информацию о военнослужащих и работниках оборонных промпредприятий в Екатеринбурге и Энгельсе.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали генерала полиции Бережного, который возглавлял Управление на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу. Его заподозрили в коррупции, а также в незаконных действиях с использованием своего служебного положения.