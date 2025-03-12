ФСБ задержала генерала Бережного за коррупцию в МВД

В российской столице задержан генерал-майор Александр Бережной, ранее возглавлявший Управление на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу, сообщил телеграм-канал Baza.

По информации канала, задержание 49-летнего Бережного осуществлялось сотрудниками ФСБ. Согласно источникам, следствие предполагает, что в 2023 году он распорядился принять работы по ремонту полицейского здания, которые фактически не были выполнены.

Кроме того, Бережного подозревают в незаконной постановке на учет служебного катера «Нептун 550» по фальшивым документам, а также в использовании его в личных целях.

Бережной занимал пост главы управления с 2017 года. За время службы он был удостоен множества государственных наград, включая орден Мужества и медаль «За отвагу». Осенью 2024 года Бережной оставил должность руководителя управления.

Ранее сообщалось, что директор Нижегородского института управления, являющегося филиалом РАНХиГС, Александр Парамонов был задержан сотрудниками силовых структур.