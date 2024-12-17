Иностранцы будут получать до 15-ти лет тюрьмы за помощь врагам РФ

На пленарном заседании Госдумы была одобрена поправка, вводящая уголовную ответственность с лишением свободы до 15 лет за помощь иностранцев противнику в действиях, угрожающих безопасности России, передает РИА Новости.

В Уголовный кодекс добавляется новая статья 276.1, определяющая наказание за предоставление помощи противнику в действиях, которые явно направлены против безопасности Российской Федерации.

Согласно новой статье, иностранцы или лица без гражданства, находясь на территории России, которые оказывают финансовую, материально-техническую, консультационную или иные виды помощи противнику, могут быть наказаны лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Также предусмотрен штраф до 500 тыс. руб. или сумма дохода осужденного за последние три года. Кроме того, поправки предусматривают возможность освобождения от наказания для тех, кто своевременно способствовал предотвращению ущерба интересам России.

Сотрудничество иностранцев с представителями других стран в ущерб безопасности России может караться тюремным сроком до восьми лет.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мигранта, который за несколько дней до масштабной атаки украинцев делал фотографии военкомата в Люберцах и других административных зданий в столице и области.