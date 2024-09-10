В Москве задержали возможного наводчика ВСУ

Согласно имеющейся информации, задержанный — приезжий из Узбекистана. За несколько дней до нынешней масштабной атаки украинцев он делал фотографии военкомата в Люберцах и других административных зданий в столице и области. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Мужчина по имени Мухаммадамин Г. недавно приехал в Россию. Вчера его нашли и задержали силовики.

В телефоне мигранта обнаружили фотографии и видео военкоматов в Кузьминках и Люберцах (куда сегодня попал один из дронов), здания Объединенного военного комиссариата Замоскворецкого и Останкинского районов, а также государственных объектов в Мещанском районе Москвы.

На допросе выяснилось, что он отправлял все материалы некоему Раджабу М., которого он знает только через социальные сети. Их общение происходило через WhatsApp* и Telegram. Мухаммадамин пользовался мессенджерами с фейкового аккаунта под именем Абу Сумая.

Он утверждает, что ему предложили определенную сумму денег за фотографии и видео. Через несколько часов после этого украинские дроны самолетного типа «Лютый» попытались атаковать Москву. К четырем утра ПВО удалось сбить 11 аппаратов в четырех городских округах, в том числе в Люберцах.

В отношении Мухаммадамина возбуждены уголовные дела по статьям «Организация деятельности террористической организации» и «Содействие террористической деятельности».

Ранее сообщалось, что в Новосибирске россиянина задержали за минирование гипермаркета.

*относится к запрещенной Meta.