Лазерное оружие: выяснилось, опасны ли новые разработки британцев для наших дронов

Британская компания готовится к проведению испытаний системы высокоэнергетического лазерного оружия. После тщательного тестирования и оптимизации лазерная система будет передана министерству обороны Великобритании. Военный эксперт Константин Сивков объяснил, стоит ли бояться британских разработок.

Заявленная мощность аппарата составит примерно 15 киловатт. Установка будет использоваться против беспилотников. Доктор военных наук считает, что появление принципиально новых систем оружия может изменить характер боевых действий, как это было с дронами.

«Если речь пойдет о массовом внедрении лазерного оружия, то беспилотники могут оказаться в опасности. Они и правда уязвимы для подобного рода систем. Но оружие может быть разным: выжигать дроны лазером или просто ослеплять оптику. Для первого варианта нужны большие мощности», — отмечает Сивков в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Константин добавляет, что подобные системы обладают одним серьезным недостатком: они зависят от погоды. Как только появляется небольшая дымка, оно уже не работает. Правда, и БПЛА, которые работают в оптическом диапазоне, тоже в туман не летают.

«Кроме того, КПД* лазера очень небольшой, почти как у паровоза. Чтобы агрегат работал, за ним нужно возить небольшую электростанцию. Но кто же из противников будет терпеть, чтобы на передний край привезли электростанцию с лазером и начали уничтожать беспилотники? По этому всему тут же врежут хорошим артиллерийским ударом», — подчеркивает наш собеседник.

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*Коэффициент полезного действия