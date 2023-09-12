«Собака сорвала растяжку»: несколько бойцов СВО получили ранения от гранаты при обследовании дома

Каждый день на передовой солдаты рискуют жизнью. Никто не может гарантировать, что снаряд пролетит мимо, а нога не зацепит вражескую растяжку. Профессионалы стараются избегать любых неприятностей, но иногда невезение само находит бойца.

По словам солдата СВО Ярослава Манцевича, чаще всего неприятности случаются незадолго до окончания контракта. Человек мысленно уже ест домашние пироги и теряет бдительность. Ярослав вспомнил случай, который был у бойцов в его подразделении. События произошли как раз за четыре дня до окончания контракта.

«При обследовании дома собака пробежала и сорвала растяжку, все бойцы подорвались. К счастью, никто не погиб, но ребята получили тяжелые ранения и до сих пор проходят лечение. В основном, все под окончание контракта получают ранения — закон подлости», — ухмыляется в бороду Манцевич.

Кстати, если вовремя заметить и услышать, что наступил на растяжку, есть несколько секунд на то, чтобы отреагировать. Как объясняет Ярослав, многое зависит от того, кто устанавливал ловушку. Если использовали обычную гранату без нулевой задержки, то можно успеть отпрыгнуть и лечь.

«Если же устанавливают с нулевой задержкой, то граната срабатывает моментально, шансов нет. Но был случай, когда гражданский, дедушка лет 70-ти, подорвался на растяжке и остался жив. Мы оказали ему помощь и эвакуировали. Мужчина получил несколько мелких осколков, доктора говорили: «Вот счастливчик!» — отмечает доброволец.

Если оценивать шансы выжить после встречи с растяжкой, то Манцевич размышляет так: 50 на 50, что останешься в живых, и из этих оставшихся 50-ти процентов на выживание — 90%, что будут ранения. И только 10%, что ничего не произойдет.

Ранее боец СВО объяснил, почему вновь отправился на передовую.