За последние сутки ВСУ не проявляли какой-либо активности под Красным Лиманом, сообщили представители российского Министерства обороны. В то же время части ВС РФ на этом участке фронта наносили по неприятелю мощные удары. Об этом сообщило РИА Новости .

За последнее время атакам подверглись порядка 150 целей на передовой у противника и в его прифронтовом тылу. Удары наносились как артиллерией, так и авиацией.

«За прошедшие сутки в границах ответственности группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении специальной военной операции наземные силы украинских войск активности не проявляли», - привели журналисты слова военных.

Разведка подтвердила уничтожение порядка 70 солдат противника, а также двух его автомобилей. Ранее министерство обороны сообщило, что на протяжении последней недели Киев потерял на купянском и краснолиманском направлениях порядка полутора тысяч своих солдат. Большая часть из них погибла именно на краснолиманском участке фронта.