Почти 1 600 человек потеряли украинские войска за неделю на двух направлениях. Подробности сообщили в официальном канале Минобороны России в пятницу, 12 января.

Как уточняют в пресс-службе военного ведомства, «Западное» подразделение группировки войск отразило почти 30 атак за указанный период, среди которых и механизированные, и штурмовые бригады Украинских вооруженных сил.

Больше 585 военных ВСУ было уничтожено на купянском направлении, в том числе три танка, 18 машин, 14 бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии и РСЗО «Град». На краснолиманском направлении ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы нескольких механизированных бригад ВСУ, в итоге противник потерял убитыми почти тысячу человек.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что Вячеслав Володин резко прокомментировал «голую вечеринку» Ивлеевой. Подробности читайте в нашем материале.