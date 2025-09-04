Мужчину, устроившего резню в кафе Новокузнецка, арестовали до 2 ноября

В Кемеровской области суд принял решение о заключении под стражу мужчины, совершившего кровавую атаку в одном из местных кафе. Информацию об этом предоставили в областном управлении Следственного комитета России (СКР).

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый будет содержаться под стражей предварительно до 2 ноября.

В ночь на 2 сентября в заведение быстрого питания на улице Филиппова в Новокузнецке ворвался мужчина с ножом. Он стал нападать на работников кафе, пытаясь нанести им смертельные ранения.

Персоналу удалось избежать трагедии, убежав из помещения. Однако 19-летняя девушка, находившаяся в подсобном помещении, не смогла спастись. Нападавший нанес ей множество ударов ножом в область груди, что привело к ее смерти.

Нападавший был задержан сотрудниками Росгвардии. В ходе расследования следователи установили, что причиной агрессивного поведения мужчины стало наркотическое опьянение.

Ранее сообщалось, что в Далматово мужчина бросил гранату в бар после конфликта с персоналом.