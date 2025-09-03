Мужчина в Далматово бросил гранату в бар, его задержали

В Далматово, расположенном в Курганской области, произошел инцидент в одном из местных кафе-баров: посетитель, вступив в словесный конфликт с сотрудниками, применил гранату. Информацию об этом предоставили в пресс-службе областного управления МВД.

На видеоматериалах с камер видны поврежденные взрывом окна здания и последствия пожара внутри. Злоумышленник задержан и признал свою вину, выразив сожаление о случившемся.

После взрыва мужчина попытался скрыться, однако был оперативно задержан сотрудниками полиции. Им оказался ранее судимый 40-летний житель Далматово. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по факту хулиганства и неправомерного владения взрывчатыми веществами.

В настоящее время ведется расследование с целью установления происхождения гранаты и обстоятельств деятельности заведения.

