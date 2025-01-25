На Крымском мосту введен тотальный паспортный контроль

В рамках мер безопасности на Крымском мосту для всех, кто направляется в Крым, властями полуострова введен полный контроль документов, удостоверяющих личность, сообщил Александр Овдиенко, заместитель министра транспорта региона, в своем Телеграм-канале.

Теперь всем тем, кто едет в Крым на автомобиле, необходимо в обязательном порядке предъявить либо оригинал паспорта в развернутом виде, либо удостоверение личности через приложение «Госуслуги».

«Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту по направлению в Крым — специальные службы ведут антитеррористические мероприятия», — написал Овдиенко.

Причиной для принятия мер послужили указ президента Российской Федерации о введении усиленного режима в Крыму и Краснодарском крае, а также решение Антитеррористической комиссии Темрюкского района. Кроме того, глава Краснодарского края распорядился о бессрочном введении «жёлтого» уровня террористической угрозы в регионе, Темрюкском районе и на Крымском мосту, о чем также сообщил министр.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд назначил дату рассмотрения дела обвиняемых в теракте на Крымском мосту.