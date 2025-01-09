Суд назначил дату рассмотрения дела обвиняемых в теракте на Крымском мосту

Во вторник, 21 января, Южный окружной военный суд начнет рассматривать дело в отношении восьми человек, которых обвиняют в причастности к теракту на Крымском мосту, сообщил ТАСС.

Представитель суда рассказал агентству, что суд приступит к рассмотрению уголовного дела по существу. Цель — ознакомиться с материалами дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году и установить степень ответственности обвиняемых.

«Заседание назначено на 10:00 мск 21 января», — сказал собеседник агентства.

Следствие предполагает, что была создана преступная группа. Ее возглавил первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк. Некоторые участники группы установлены. В зале суда они предстанут в роли обвиняемых.

Согласно версии следствия, на территории Украины изготавливали взрывчатки. Их перевозили, маскируя под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем взрывоопасное вещество погрузили в автомобиль. Его должен был перевозить мужчина, который, предположительно, не был проинформирован о реальном назначении груза. Соучастники привели взрывное устройство в действие, когда автомобиль передвигался по Крымскому мосту. В результате теракта погибли люди.

Ранее сообщалось, что Путин открыл движение по скоростному подходу к Крымскому мосту.